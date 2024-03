Palermo senza acqua, disagi per residenti e turisti: possibile intervento sui contatori

A quanto pare il disagio sarebbe dovuto a diversi interventi di manutenzione sui contatori

Questa mattina il centro storico di Palermo si è svegliato senza acqua, con numerosi disagi per residenti, turisti e attività ricettive e di ristorazione che si trovano in zona. A pagare le conseguenze peggiori fino ad adesso sono i bar, in un orario in cui si registra quotidianamente un picco alto di clienti. Per il momento non sono ancora chiare le motivazioni del disagio e dell’interruzione della distribuzione idrica.

Palermo senza acqua, in corso interventi sui contatori

In città gira voce che il disagio che in queste ore sta coinvolgendo via Cavour, via Vincenzo Riolo, piazza XIII Vittime e strade limitrofe sia dovuto ad alcuni interventi di manutenzione sui contatori, ma sono già numerosi i proprietari delle diverse attività produttive del centro che hanno manifestato il loro dissenso e che stanno pagando le prime conseguenze.

