Palermo, sequestrati 2.200 tra addobbi e luminarie di fabbricazione cinese

I titolari dei due negozi in cui la merce era esposta in vendita sono stati segnalati alle autorità amministrative

Oltre 2.200 articoli di fabbricazione cinese e destinati alla vendita sul territorio nazionale sono stati sequestrati dai carabinieri del Nas di Palermo nell’ambito di una serie di controlli, predisposti a livello nazionale dal Comando carabinieri per la tutela della salute, nel settore della vendita di accessori natalizi, in particolare giocattoli, addobbi e luminarie.

Elevate sanzioni per oltre 2mila euro

I titolari dei due negozi in cui la merce era esposta in vendita sono stati segnalati alle autorità amministrative e a loro carico sono state elevate sanzioni per oltre 2.064 euro. Gli articoli per un valore complessivo di 6.700 euro, risultati privi delle indicazioni previste in lingua italiana, sono stati sequestrati.