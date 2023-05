Palermo, sequestrati 8 esemplari di tonno rosso: sanzioni per oltre 5mila euro

Tutto il pescato sequestrato è stato ritenuto idoneo al consumo umano e consegnato in beneficenza

Nei giorni scorsi l’attività di contrasto alla pesca illecita posta in essere dal personale della Guardia Costiera di Palermo nei comuni di Palermo e Bagheria, ha portato al sequestro di ingenti quantità di tonno rosso, pescato in violazione delle vigenti norme nazionali e comunitarie.

In particolare, l’attività di monitoraggio svolta nei pressi del porticciolo dell’Acquasanta, iniziata nel pomeriggio e protrattasi fino a notte fonda, ha consentito di individuare un furgone al cui interno erano presenti 4 esemplari di tonno rosso, per un peso totale di circa 400 Kg. Il prodotto, catturato e detenuto in modo illecito, privo della necessaria documentazione amministrativa relativa alla tracciabilità, è stato sottoposto a sequestro; al conduttore del veicolo è stata comminata una sanzione amministrativa di 2.667 euro.

I controlli proseguivano lungo la Strada Statale 113 dove, nei pressi del comune di Bagheria, veniva fermato un furgone che trasportava 4 esemplari di tonno rosso, per un peso stimato di 1.400 Kg. Anche in questo caso, il prodotto, privo della necessaria documentazione che ne attestasse la provenienza, è stato sottoposto a sequestro e al conduttore del veicolo è stata comminata una sanzione amministrativa di € 2.667.

Tutto il pescato sequestrato è stato ritenuto idoneo al consumo umano da parte del servizio medico veterinario della ASP di Palermo e consegnato in beneficenza al Banco Alimentare della Sicilia Occidentale.