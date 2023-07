“Collezione” di munizioni e serra di marijuana in casa: due arresti a Borgo Nuovo – VIDEO

Dal cavo elettrico "sospetto" alla scoperta: ecco l'esito del controllo dei carabinieri di Palermo.

I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Palermo hanno arrestato a Borgo Nuovo due palermitani, di 49 e 50 anni, già noti alle forze dell’ordine e ritenuti responsabili di coltivazione e detenzione di droga ai fini di spaccio e detenzione di arma clandestina e munizionamento.

I militari, durante un consueto servizio di controllo del territorio, hanno effettuato un accertamento su un’auto parcheggiata davanti allo stabile dove risiederebbe uno dei due indagati. Ecco cosa hanno scoperto.

Droga e armi a Borgo Nuovo

Gli operatori hanno notato la presenza di un cavo della corrente elettrica fuoriuscire da un locale al piano terra, verosimilmente destinato alla vendita abusiva di bevande.

Insospettiti, hanno deciso di seguire il percorso del filo elettrico arrivando fino all’appartamento del 50enne che, nel frattempo, notata la presenza dei militari, avrebbe lanciato dalla finestra una valigia, prontamente recuperata, al cui interno si trovavano 3 pacchi in cellophane termosaldati contenenti 1,4 chili di marijuana, 135 munizioni di diverso calibro e due bossoli.

La perquisizione dell’abitazione, compiuta con il supporto di unità cinofila, ha consentito di ritrovare adagiata su un mobile del soggiorno, una pistola a tamburo calibro 38 special con matricola abrasa, carica di 6 munizioni.

La perquisizione e gli arresti

I carabinieri hanno inoltre controllato il locale posto a piano terra dello stabile da dove fuoriusciva il cavo della corrente elettrica. A consentirne l’accesso sarebbe stato il 49enne fornendo le chiavi del registratore di cassa, che conteneva altre 2 munizioni calibro 38 special.

Durante l’attività, estesa a un cortile esterno chiuso da un cancello e dal quale si accede a un terreno recintato, i carabinieri hanno scoperto una piantagione di marijuana con più di 250 piante di diversa altezza e in stato vegetativo e vario materiale per la loro fertilizzazione.

La droga sequestrata è stata depositata al laboratorio di analisi per la droga del comando provinciale di Palermo, per essere analizzata. L’arresto dei due uomini è stato convalidato e il giudice per le indagini preliminari ha disposto per entrambi l’applicazione della custodia cautelare in carcere.

È doveroso rilevare che gli odierni indagati sono, allo stato, solamente indiziati di delitto, seppur gravemente, e che la loro posizione verrà vagliata dall’autorità giudiziaria nel corso dell’intero iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio al principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza.