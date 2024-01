Palermo, sindaco depone fiori a Santa Rosalia: “Anno importante”

Deposta una corona di fiori al Santuario di Santa Rosalia. "Abbiamo aperto l’anno Rosaliano". Così il sindaco di Palermo Roberto Lagalla.

“Opportunità di rinnovamento”

“Un anno importante che segna il quattrocentesimo della Santuzza e che vuole essere ricco e denso di appuntamenti per celebrare la nostra patrona, coinvolgendo, con la collaborazione della Curia, realtà istituzionali, culturali e dell’associazionismo. Come ha ricordato oggi, nel corso della messa nell’ex Noviziato dei Crociferi, l’arcivescovo Corrado Lorefice, che ringrazio, Palermo deve essere degna di Santa Rosalia e cogliere la ricorrenza del quattrocentesimo come importante opportunità di rinnovamento”.