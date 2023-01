Palermo, sindaco riceve ambasciatore dello Sri Lanka

“E’ con piacere che questa mattina ho ricevuto, a Palazzo Comitini, la visita dell’Ambasciatore dello Sri Lanka, Jagath Wellawatte. E’ stata una interessante occasione di dialogo e ci siamo a lungo confrontati sulle possibili opportunità formative dei giovani di seconda generazione già residenti a Palermo, per favorirne una migliore integrazione e soprattutto l’inserimento occupazionale attraverso l’acquisizione di competenze adeguate alle richieste delle imprese del territorio locale”. Così il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, dopo avere ricevuto in visita ufficiale, nella sede istituzionale di Palazzo Comitini, l’ambasciatore dello Sri Lanka in Italia, Jagath Wellawatte.