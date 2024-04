Palermo, spaccio e detenzione di droga: 12 arresti, cannabis in chiesa sconsacrata

Nel corso dell'attività di controllo, i carabinieri hanno tratto in arresto 12 persone a Palermo per detenzione e spaccio di stupefacenti

I carabinieri del comando provinciale di Palermo, nel corso di diversi interventi, hanno tratto in arresto 12 persone accusate di spaccio, sequestrando 20 chili di stupefacente e 200 piante.

La piantagione nella chiesa di Ballarò



Nella chiesa sconsacrata di San Nicolò da Tolentino, in via del Bosco, a Ballarò, i carabinieri hanno individuato una serra indoor di cannabis con circa 70 piante alte oltre un metro. Un rudimentale sistema di irrigazione, illuminazione e aereazione era collegato abusivamente alla rete elettrica comunale.

Cento piante indoor allo Zen



I carabinieri del nucleo radiomobile di Palermo, in tre diversi interventi, hanno arrestato 6 persone, tutte palermitane e già note alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Un giovane di 36 anni allo Zen 2, già agli arresti domiciliari, è stato trovato insieme ad altre quattro persone, le quali hanno tentato di fuggire. È stata trovata una coltivazione indoor di 100 piante di cannabis, alte circa 70 centimetri, e 9 chili di marijuana essiccata e pronta per l’introduzione nel mercato clandestino. La piantagione era collegata abusivamente alla rete elettrica. I quattro indagati sono stati arrestati per produzione e detenzione di sostanze stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale e furto aggravato di corrente elettrica. Altri due pusher, uno di 20 anni e uno di 34 anni, sono stati arrestati a Ballarò, perché trovati in possesso di cocaina e hashish e 300 euro.

Due fratelli con 9 mila euro in via Montepellegrino



In un’abitazione in via Montepellegrino i militari della compagnia San Lorenzo, hanno arrestato due fratelli di 19 e 24 anni, recuperando quasi 100 grammi tra hashish e marijuana e circa 9.000 euro in banconote di piccolo taglio. Poco distante, un cinquantenne è stato trovato con un etto di hashish nascosto nella pattumiera assieme ai rifiuti domestici. Il gip di Palermo ha convalidato tutti gli arresti. Gli assuntori di sostanze stupefacenti sono stati segnalati alla prefettura di Palermo.

