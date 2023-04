Palermo: tartufo bianchetto in boschi Gangi, sindaco: “Può essere volano per territorio”

Merito anche degli studenti dell’istituto Agrario di Salerno impegnati in un'attività scolastica denominata "Caccia al tartufo"

Sicilia terra di tartufi. Nei giorni scorsi a Gangi (Palermo) nel sottosuolo di alcuni feudi comunali, dove si trova una vasta pineta, è stato trovato il ‘Tuber Borchii’ conosciuto anche come Marzuolo o Bianchetto. Una scoperta quasi casuale anche se nei mesi scorsi alcuni sopralluoghi avevano già dato indicazioni in tal senso. Merito anche degli studenti dell’istituto Agrario Salerno, impegnati insieme ai professori Alberto Mazzola, Anna Sauro, Cristina Gennaro e Antonella Blando, in un’attività scolastica (percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento) denominata ‘Caccia al tartufo‘ con finalità il riconoscimento di specie vegetali boschive.

Cani immancabili

La ricerca è stata possibile grazie alla collaborazione del presidente siciliano dell’associazione nazionale tartufai Fernando Prestifilippo di Capizzi e i suoi due esemplari di ‘Lagotto Romagnolo’, cani addestrati per la ricerca del tartufo.