Palermo: tenta furto all’ospedale Civico, inseguito e arrestato

La Polizia di Stato, grazie anche alla collaborazione del personale della Mondialpol Security, ha arrestato un palermitano accusato di tentato furto aggravato nei locali di un padiglione dell’ospedale Civico di Palermo. L’uomo, insieme a un complice al momento ancora ignoto, di notte si è intrufolato nella struttura ospedaliera dirigendosi in un padiglione al cui interno erano custoditi attrezzi riconducibili a una ditta, attiva nel settore delle pulizie e della igienizzazione all’interno del nosocomio. Con la protezione di un complice rimasto fuori a far da “palo”, avrebbe anche danneggiato delle macchinette erogatrici di bevande. Accortosi della presenza delle guardie giurate, si sarebbe dato alla fuga insieme al complice.

L’arresto del ladro

Entrambi sono stati inseguiti e uno dei due è stato bloccato all’esterno del Civico. Una pattuglia della Polizia di Stato, nel frattempo allertata e giunta in via Lodato, lo ha arrestato per il reato di tentato furto aggravato. Indagini sono in corso per risalire al complice. Il provvedimento è stato convalidato dall’autorità giudiziaria.