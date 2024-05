Palermo, tentata rapina con mazza e manganello: arrestati 2 minori

A Palermo due minori tentano di compiere una rapina in una farmacia con una mazza da baseball e un manganello.

Due minori tentano di compiere una rapina in una farmacia con una mazza da baseball e un manganello. A Palermo, in via Pitrè, sono stati fermati un 15enne e un 16enne da poliziotti e da un carabiniere libero dal servizio. Il farmacista avrebbe lanciato l’allarme dopo l’irruzione. La centrale operativa della Polizia ha così inviato le pattuglie dei Falchi della squadra mobile. Il militare nel frattempo, prima dell’arrivo degli agenti, è intervenuto bloccando i ragazzini, entrambi con piccoli precedenti per reati simili, che hanno provato a scappare.

Dall’arresto alle misure cautelari

I poliziotti sono giunti nell’attività e hanno arrestato i giovani. Scatta il sequestro della mazza e del manganello. Sono state acquisite dalle autorità le immagini della videosorveglianza. I responsabili sono stati condotti al Tribunale per i minorenni. Il giudice a seguito dell’udienza di convalida ha disposto la misura cautelare del carcere per il 16enne e il collocamento in comunità per il 15enne.