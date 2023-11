Lutto nella Squadra Mobile di Palermo, morto l’agente Fabrizio Patronaggio

Un malore improvviso si sarebbe rivelato fatale per il poliziotto, sposato e con due bimbe piccole.

Squadra Mobile di Palermo in lutto per l’improvvisa morte di uno dei suoi agenti: Fabrizio Patronaggio, 44 anni, in servizio nella caserma di Lungaro.

Lascia la moglie e due bambine piccole.

Squadra Mobile di Palermo in lutto, morto Fabrizio Patronaggio

Il poliziotto 44enne sarebbe deceduto lo scorso 4 novembre a causa di un malore improvviso. Abitava nel quartiere Villa Tasca con la moglie e le due figlie ed era un membro molto stimato della Squadra Mobile palermitana.

Poche settimane fa un altro lutto aveva colpito la polizia di Palermo con la morte di Angela Marinella, ritenuta un vero e proprio “pilastro” della polizia Stradale del capoluogo regionale.

Il cordoglio

Sono diversi i messaggi di cordoglio per Fabrizio Patronaggio sui social. Il collega Antonio, invece, scrive: “Purtroppo è venuto a mancare un nostro fratello del 161°. Per chi lo avesse conosciuto, un ragazzo sempre solare e disponibile. È stato frequentatore della scuola AA di Bolzano poi assegnato al V Reparto Mobile di Torino e da una decina di anni trasferito al Reparto Mobile di Palermo . Un abbraccio forte e che R.I.P”.

Anna Maria, invece, allega una vecchia foto di Patronaggio e scrive sui social: “In questa foto festeggiavamo i 40 anni e a distanza di 4 anni ci hai lasciati per sempre! Tralasciando il tuo essere marito e padre esemplare, eri un ragazzo unico e insostituibile… Giuro che mi mancherai! Di noi rimarrà oltre al bene profondo e alla stima reciproca, quella frase sul mio conto che a tutti raccontavi… ‘Sta cosa tinta a scuola non mi faceva copiare’! Perdonami”.

