Palermo, in tre picchiano e derubano 20enne mentre compra sigarette: indagini in corso

Per risalire ai colpevoli i carabinieri hanno acquisito le immagini delle telecamere di zona

Una vigliaccata bella e buona caratterizza la giornata di oggi, 1 febbraio 2024, a Palermo, città quotidianamente alle prese con episodi di violenza. Protagonisti in negativo tre balordi che, agendo alle spalle, hanno picchiato e derubato una giovane di 20 anni, intento, in via Oreto quasi all’altezza di viale Regione Siciliana, ad acquistare prodotti presso un distributore automatico.

Vittima sotto choc

Lo hanno malmenato, portandogli via l’iPhone, alcuni gioielli che indossava e il portafogli in cui c’erano contanti e carte di credito. Sotto choc è stata la stessa vittima del furto a chiamare il 112 riferendo l’accaduto e fornendo i pochi dettagli che avrebbe notato sui tre. Sul posto – come si apprende dal GdS, è intervenuta una pattuglia del Nucleo radiomobile dei carabinieri che ha acquisito le immagini riprese dalle telecamere installate vicino al distributore di sigarette e nei paraggi.