Palermo, UniCredit supporta il progetto “La relazione che cura”

E’ stato presentato ieri il progetto “La relazione che cura” realizzato dall’Associazione Comunità Danisinni ETS di Palermo, grazie alla donazione di UniCredit.

Obiettivo del progetto “La relazione che cura” è stato quello di contribuire al processo di rigenerazione del Rione Danisinni di Palermo potenziando il Centro educativo con strumenti volti al consolidamento di relazioni educative in contrasto alla povertà educativa e ai diversi fattori di isolamento e di disagio che ostacolano la crescita dei minori del territorio. Un intervento di pregio perché rivolto alla cura dei legami, all’esplorazione e alla conoscenza, fronteggiando le cause e i fattori di isolamento, esclusione, povertà educativa, oltre che di disagio ed esposizione alla micro e macro-criminalità e alle varie forme di delinquenza e devianza minorile. La proposta alternativa è stata quella di creare legami di cura della persona basati su modelli educativi di accoglienza, presa in carico delle esigenze, superamento dei gap conoscitivi che creano barriere culturali e affiancamento nel percorso educativo e scolastico volto al successo formativo. Destinatari del progetto sono stati una cinquantina di bambini ed adolescenti dell’età compresa tra i 5 e i 20 anni del rione Danisinni.

“UniCredit è da sempre vicina alle esigenze del territorio – ha sottolineato Salvatore Malandrino, Responsabile Regione Sicilia di UniCredit Italia – fornendo un contributo concreto alle necessità delle comunità in cui opera. La nostra donazione è stata resa possibile grazie a UniCreditCard Flexia Etica, collegata ad un progetto etico. La carta etica prevede che il due per mille delle spese effettuate dai clienti vada ad alimentare, senza alcun onere a carico del titolare della carta, uno specifico Fondo le cui disponibilità sono destinate a diverse iniziative e progetti di solidarietà portate avanti da organizzazioni senza scopo di lucro, che si prefiggono obiettivi socialmente utili. Dal 2011 ad oggi, attraverso la nostra carta etica, la banca ha assegnato in Sicilia oltre due milioni di euro a 192 progetti di onlus che operano nell’isola”.

“Siamo soddisfatti per la riuscita del progetto – ha commentato Mauro Billetta, legale rappresentante dell’Associazione Comunità Danisinni – che, di fatto, avrà continuità in quanto i laboratori e percorsi avviati permetteranno al Centro educativo di Danisinni di offrire nuovi servizi per il territorio. Consapevoli che l’intervento formativo non può essere momentaneo, lo stile della nostra Comunità promuove progetti all’interno di un processo che, attraverso l’apporto di diversi Enti, riesce a mantenere nel tempo il presidio locale. Siamo grati ad UniCredit che ha sposato la mission locale con un contributo significativo”.

Le attività realizzate dall’Associazione Comunità Danisinni grazie alla donazione di UniCredit sono state:

Percorso formativo e Laboratorio esperienziale permanente di eco-sostenibilità in Fattoria sociale

Attraverso questo laboratorio è stato possibile realizzare una serie di incontri per conoscere il sistema florovivaistico della Fattoria e poter entrare a contato con gli animali ospiti, approcciandosi in maniera più curiosa al mondo vegetale e agli animali, ai cicli della natura e della terra, con una prima fase di ricerca online (con l’ausilio della strumentazione informatica acquistata con il progetto) ed una seconda di approfondimento “sul campo” di temi legati alla cura e tutela del creato, introducendo alcuni esempi su gesti quotidiani di eco sostenibilità.

Formazione sull’accoglienza solidale e turismo esperienziale attraverso l’apertura di un museo virtuale e un circuito itinerante in realtà aumentata

Dopo alcuni incontri di informazione e formazione, è stato possibile attivare un laboratorio esperienziale per le vie del rione e nel Borgo di Danisinni per realizzare delle sequenze di realtà virtuale ed aumentata. Per realizzare tale attività sono stati acquistati pc, videocamera, kit per la registrazione e visiere per l’elaborazione di progetti in3D.

Potenziamento scolastico

A partire da settembre 2022 sono stati realizzati dei cicli di incontri periodici con le famiglie dei ragazzi beneficiari del progetto a cui è stata esplicitata la metodologia di intervento, le attività di potenziamento affiancate a quelle educative e di cura, oltre a quelle di supporto con l’ausilio di gruppi di studio e di ricerca. Tali attività sono state supportate dall’ausilio di una stanza dedicata alla didattica con ausilio del digitale attraverso gli strumenti multimediali acquistati con il progetto (pc fissi, portatili, monitor), che hanno reso più protagonisti i ragazzi nella ricerca attiva delle discipline studiate, accompagnandoli alla conoscenza ed utilizzo dei computer funzionale allo studio.

Laboratori artistico-creativi sul territorio rionale

Si sono svolti dei laboratori creativi ed espressivi che hanno reso più piacevole il percorso educativo e di cura dei beneficiari del progetto, lasciando loro lo spazio di sperimentare i propri talenti artistici e creativi. Sono stati organizzati pomeriggi di arte e creatività realizzando degli elaborati artistici e manufatti (attraverso l’acquisto di materiali di cancelleria) frutto della combinazione dei colori e di materiali di arte povera provenienti dal riciclo e riuso di beni, con l’utilizzo della creatività.