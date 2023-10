Colpi di pistola contro l’abitazione di un uomo agli arresti domiciliari a Palermo: chi è

Allo Zen 2 di Palermo circa sei colpi di pistola sono stati sparati contro l'abitazione di un uomo che si trova agli arresti domiciliari

Allo Zen 2 di Palermo circa sei colpi di pistola sono stati sparati nella notte contro l’abitazione di un uomo che si trova agli arresti domiciliari. La vittima, in questo caso, degli spari contro il proprio appartamento è stata arrestata nel 2020 per tentato omicidio ai danni del titolare di un negozio di detersivi che si trova nella zona, precisamente in via Costante Girardengo.

Gaetano Giampino, 69 anni, è l’uomo in questione. Gli investigatori devono far chiarezza sul movente del gesto, apparentemente intimidatorio. Inoltre, gli spari in questione hanno colpito ovviamente l’edificio ma alcuni hanno penetrato l’abitazione dunque con un pericolo altissimo per l’incolumità di Giampino.

Chi è Gaetano Giampino

Gaetano Giampino è il 69enne che nel 2019 ha ferito a colpi di arma da fuoco Salvatore Maranzano, in quanto quest’ultimo avrebbe avvicinato e palpeggiato la moglie del primo in sua presenza. Giampino, secondo la sua testimonianza, ha affermato ai tempi del fatto e dell’arresto che quando ha visto Maranzano comportarsi in questo modo nei confronti di sua moglie avrebbe perso la testa, si è recato in auto e ha preso la pistola.

La condanna gli è stata inflitta con rito abbreviato con una pena di sei anni nel 2020. In realtà gli inquirenti non erano convinti del racconto lasciato da Giampino, infatti secondo loro si trattava di una rivalità di vecchia data, la quale sarebbe attribuibile ad una mancata precedenza in strada. Salvatore Maranzano dalla sparatoria rimase ferito, mentre l’arma non venne mai rinvenuta.