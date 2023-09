Pallone d’Oro, Messi favorito per ottavo successo, Cr7 fuori per prima volta dal 2003

La lista dei finalisti per il prestigioso premio organizzato da France Football. I vincitori saranno annunciati a Parigi il 30 ottobre

Lionel Messi è in testa alla lista dei candidati per il Pallone d’Oro maschile dopo aver guidato l’Argentina alla gloria della Coppa del Mondo in Qatar. Ad inseguire l’argentino Erling Haaland, Harry Kane, Jude Bellingham e Bukayo Saka inclusi nella lista dei 30 finalisti per il prestigioso premio dagli organizzatori di France Football. Non c’è il portoghese Cristiano Ronaldo. Messi, già vincitore per sette volte del premio annuale di giocatore mondiale dell’anno, è di nuovo il favorito.

Il trionfo dell’Argentina in Qatar

Il 36enne, che ora gioca con l’Inter Miami, è stato la principale ispirazione del suo paese quando ha trionfato in Qatar lo scorso inverno, segnando sette gol nel torneo. Haaland, che la scorsa stagione ha segnato ben 52 gol per il Manchester City, vincitore del triplete, è uno dei sette giocatori della squadra di successo del City a fare parte della lista. Gli altri sono l’ex capitano Ilkay Gundogan, che ora è al Barcellona, un altro vincitore della Coppa del Mondo, Julian Alvarez, Ruben Dias, Kevin De Bruyne, Rodri e Bernardo Silva. Il capitano dell’Inghilterra Harry Kane viene premiato dopo aver segnato 40 gol per club e nazionale prima di lasciare il Tottenham per il Bayern Monaco. Anche i compagni di squadra dell’Inghilterra Bellingham, che ora è al Real Madrid, e Saka, dell’Arsenal, hanno vissuto ottime stagioni.

I candidati

Altri giocatori degni di nota della Premier League sono il portiere vincitore della Coppa del Mondo dell’Aston Villa Emi Martinez, l’attaccante del Liverpool Mohamed Salah e Martin Odegaard dell’Arsenal. Il cinque volte vincitore Cristiano Ronaldo, che gioca in Arabia Saudita per l’Al-Nassr, non è stato nominato per la prima volta dal 2003. Bellingham è anche nella rosa dei candidati per il premio di giovane giocatore dell’anno. Tra i candidati ci sono anche il nuovo acquisto del Manchester United Rasmus Hojlund, della Danimarca, e il trio del Barcellona Gavi, Pedri e Alejandro Balde. Aaron Ramsdale dell’Arsenal è nominato per il premio del portiere dell’anno insieme a Martinez. Dovranno affrontare la concorrenza di Ederson del Manchester City e dell’ex portiere dell’Inter Andre Onana ora allo United, anch’egli nella lista per il premio principale. I vincitori saranno annunciati durante una cerimonia che si terrà a Parigi il 30 ottobre.