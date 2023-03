Palma di Montechiaro, autoarticolato si ribalta sulla statale 115: illeso l’autista

Incidente stradale la scorsa notte a Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento. Per cause ancora da accertare, un autoarticolato si è ribaltato su un fianco lungo la strada statale 115 nei pressi di un distributore di carburanti. Momenti di paura per l’autista del mezzo pesante che, fortunatamente, non ha riportato conseguenze fisiche.

L’intervento della polizia

Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia e i vigili del fuoco per stabilire la dinamica dell’incidente. Non è chiaro se è avvenuto per una distrazione o per una manovra azzardata dell’autista dell’autoarticolato.