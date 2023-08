Panico ad Agrigento, appartamento in fiamme – VIDEO

Ad Agrigento è scoppiato un incendio all'interno di un appartamento, la causa probabilmente è legata allo scoppio di una caldaia

Fuoco in un appartamento all’ultimo piano di un condomino in via Regione Siciliana nella zona Quadrivio ad Agrigento. Secondo una prima ricostruzione da parte dei Vigili del fuoco del distaccamento locale le fiamme sarebbe state causate dallo scoppio di una caldaia.

L’intervento

A lanciare l’allarme sono stati alcuni residenti dell’immobile che hanno visto le fiamme alte uscire dal balcone. Tempestivo l’arrivo dei pompieri che hanno circoscritto il rogo è messo in sicurezza l’immobile. All’interno dell’abitazione al momento dell’incendio non c’erano i proprietari; non si registrano fortunatamente feriti, solo tanta paura per i residenti.