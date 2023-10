Panico al centro commerciale: “Sono armato” ma aveva una scopa

Uno straniero, dopo una discussione con un addetto alla sicurezza di un negozio, avrebbe reagito dicendo di essere armato

Panico al centro commerciale ‘Parco Leonardo’, a Fiumicino, alle porte di Roma. Un uomo, un cittadino pakistano che è stato identificato, ha avuto una discussione con un addetto alla sicurezza di un negozio minacciandolo di tornare armato.

Fuggi fuggi e terrore tra i presenti

Ripresentatosi come promesso, stringeva però in pugno un manico di scopa. Immediato il fuggi fuggi, con l’allarme lanciato per una persona armata e le persone chiuse nei negozio. Da lì il fuggi fuggi generale, con saracinesche chiuse e terrore tra i tanti presenti.