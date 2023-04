Pantelleria e il campo di calcio all’Arenella

Via libera al progetto di riefficientamento dell’impianto sportivo Campo di Calcio Gentile: individuata anche l’associazione sportiva che si occuperà della gestione

PANTELLERIA (TP) – La Giunta del Comune di Pantelleria approva il progetto esecutivo dei lavori di riefficientamento dell’impianto sportivo dell’Arenella, già conosciuto come Campo di Calcio Gentile (Delibera n.49 del 17.03.2023).

Dopo più di un decennio di abbandono, la ricognizione dell’Ufficio Tecnico ha messo in evidenza che l’intera recinzione perimetrale che delimita l’impianto sportivo, realizzata in blocchi di pomicemento e cordoli in cemento armato, a causa dell’azione logorante della salsedine e del vento, è ormai quasi totalmente danneggiata e staticamente non idonea.

Anche le due torri faro dovranno essere rimosse, mentre lo spogliatoio è stato vandalizzato con la rimozione di parti dell’impianto idrico ed elettrico. Il progetto esecutivo, dell’importo complessivo di 101.000,00 euro, prevede di intervenire con la realizzazione delle seguenti opere: pulizia e tinteggiatura del locale spogliatoi e servizi; pulizia erbacce e rimozione di rifiuti all’interno dell’impianto sportivo; demolizione muro perimetrale; rimozione delle 2 Torri Faro; ripristino cordolo di fondazione; realizzazione di recinzione; realizzazione di rete ferma pallone; risagomatura pavimentazione in terra battuta; sistemazione cancelli d’ingresso.

Per capire l’iter procedurale, abbiamo sentito il primo cittadino, Vincenzo Campo: “Quando ci siamo insediati nel 2018, abbiamo ereditato questo campo da calcio abbandonato ed in pessime condizioni, ma ci siamo adoperati sin da subito per la riqualificazione. Avevamo ricevuto l’attenzione del governo regionale ed avevamo deliberato in Giunta un progetto per rimettere in sesto la struttura. Arrivata la pandemia, si è bloccato tutto”.

Il sindaco sottolinea la necessità di trovare un altro luogo perché “nelle vicinanze del Campo c’è una centrale che distribuisce energia elettrica ed è alimentata a gasolio, per cui non ci sembra il massimo per la pratica sportiva. Nel contempo, quindi, stiamo portando avanti le attività per dare un campo sportivo completo di pista di atletica all’isola di Pantelleria in località Kuddie Rosse. Anche questo era un progetto abbandonato da anni perché considerato eccessivo per le esigenze isolane, mancando le verifiche, i pareri del Coni ed i finanziamenti per andare avanti. Ora, grazie ad un mutuo che avvierà il Comune, ci auguriamo di poter terminare tutta la parte amministrativa prima della fine del mandato, per quello che era un sogno e che invece può finalmente diventare realtà per i giovani sportivi dell’isola”.

Ritornando all’Arenella, Vincenzo Campo dice: “La struttura sarebbe probabilmente rimasta in stato di abbandono se un’associazione sportiva pantesca non avesse risposto positivamente alla manifestazione d’interesse per la sua gestione, perché il Comune non avrebbe potuto occuparsene autonomamente, vista la scarsa capacità finanziaria dell’Ente. Grazie a questo, abbiamo potuto avviare l’iter tecnico di riqualificazione del sito”.

Campo evidenzia il ruolo dello sport a 360 gradi: “Abbiamo attivato anche una tensostruttura ereditata, abbiamo provveduto all’inaugurazione ed è adesso utilizzata da diverse associazioni che alternativamente organizzano le loro attività. In questi anni, abbiamo inoltre supportato il circolo velico di Pantelleria che adesso vanta una classifica tra i primi cento in Italia. Così come il circolo tennis dell’isola e l’associazione Pantelleria Outdoor, tramite cui un nostro concittadino ha partecipato alla maratona di New York e del Portogallo, dando un aiuto economico per sostenere le spese”.