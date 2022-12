Pantelleria, case popolari, al via gara per affidamento dei lavori

A Pantelleria con l’approvazione del bilancio comunale preventivo 14 palazzine popolari potranno essere ristrutturate e messe in sicurezza prima del previsto, grazie ai finanziamenti del Pnrr

PANTELLERIA – Con l’approvazione del bilancio comunale preventivo avvenuta finalmente mercoledì scorso, 14 palazzine popolari di proprietà dell’Ente potranno essere ristrutturate e messe in sicurezza prima del previsto, grazie ai finanziamenti del Pnrr del programma “Sicuro, verde e sociale”.

L’affidamento dei lavori era previsto nel 2023, ma grazie alle ulteriori risorse ottenute per far fronte al caro materiali, la procedura sarà avviata entro fine anno. Le risorse ottenute, per un ammontare complessivo di quasi 25 milioni di euro, non erano sufficienti a far fronte al caro materiali. Per tale ragione il Governo con il Decreto Legge n. 50/2022 ha istituito un fondo di 7,5 miliardi per coprire i maggiori costi.

Il Comune di Pantelleria, dopo l’aggiornamento dei prezzi, aveva bisogno di quasi 6 milioni di euro in più. Per tale ragione ha fatto richiesta per accedere alle risorse di tale fondo.

Le richieste presentate dai vari Enti sono state esaminate dagli uffici competenti e assegnate, a chi è risultato in regola con la documentazione, con il Decreto del Ragioniere Generale dello Stato del 18 novembre scorso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 novembre. Tra questi Enti figura anche il Comune di Pantelleria che ha ottenuto le somme necessarie e che, quindi, potrà avviare le procedure di gara per l’assegnazione dei lavori entro fine anno.

Per poter iniziare gli iter, però, era necessario variare il Programma Triennale delle Opere Pubbliche e il Bilancio di Previsione, cosa che è avvenuta lo scorso 7 dicembre con due emendamenti al Dup e al Bilancio, richiesti dall’Ufficio Tecnico e approvati all’unanimità dai Consiglieri Comunali.

I lavori che saranno realizzati nelle 14 palazzine popolari, prevedono: la messa in sicurezza delle strutture, la ristrutturazione delle unità e la riqualificazione energetica. Si tratta di un intervento generale grazie al quale il Comune di Pantelleria potrà riqualificare gran parte del patrimonio immobiliare e avere case popolari più sicure, più moderne e più ecologiche. A queste palazzine, se ne aggiungono altre 6 che hanno ottenuto altri finanziamenti per la ristrutturazione edilizia in Via San Nicola. Due di queste sono già oggetto di lavori. Tutti i progetti, di livello esecutivo, sono stati redatti dal personale dell’Ufficio Tecnico comunale.

Grande soddisfazione è stata espressa dall’assessore Angelo Parisi: “Si tratta di un grande risultato per un Comune come Pantelleria, che dimostra ancora una volta di essere in grado di intercettare risorse importanti, al pari di Comuni più strutturati, grazie alla qualità dal personale tecnico e alla lungimiranza dell’Amministrazione che cerca di potenziarlo. Questo risultato dimostra che quando l’ente pubblico è in grado di progettare, riesce ad ottenere finanziamenti infrastrutturali importanti per il bene della collettività. Purtroppo, la storia recente ci mostra che, specie al Sud, ciò non sempre avviene ed è il motivo per cui si sono perse grosse opportunità per potenziare le infrastrutture del Meridione e ridurre il gap con il Nord del Paese”.

Anche l’assessore Francesca Marrucci, alle Politiche Sociali, sottolinea l’importanza di questi lavori per la cittadinanza: “Erano decenni che queste case aspettavano una ristrutturazione che rendesse dignitosa la vita di quanti vi risiedono. Finalmente, queste famiglie potranno guardare al 2023 con la prospettiva di una abitazione dignitosa e confortevole, moderna e che consenta un risparmio energetico, cosa che in questo momento storico diviene fondamentale.”