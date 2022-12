Pantelleria, i collegamenti restano ridotti al lumicino

Il sindaco Campo al QdS: “A febbraio Regione siciliana e governo centrale definiranno un bando per ripristinare il normale servizio. Vogliamo fare rete con le altre isole minori, dobbiamo fare squadra”

PANTELLERIA (TP) – Continuano le sollecitazioni al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il ripristino dei collegamenti essenziali tra le isole minori e la terraferma, oggetto di affidamento a società di navigazione tramite convenzione.

I tagli ai collegamenti effettuati, come richiesto dai Sindaci delle isole siciliane e sostenuto dal presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, non andavano fatti, aggravando i problemi amplificati dall’insularità come quelli che interessano la sanità, la scuola e il caro energia.

I primi cittadini delle Isole Minori, dal canto loro, nel rappresentare le enormi difficoltà, sollecitano un’immediata azione risolutiva al fine di scongiurare l’aggravarsi della crisi sociale, che investe le comunità isolane, e ulteriori azioni di protesta.

Per saperne di più, abbiamo contattato il sindaco di Pantelleria, Vincenzo Campo: “È stata fatta una proroga per continuare con i servizi già previsti fino al primo ottobre. Fortunatamente, da circa una settimana, si è sistemato a pieno ritmo l’assetto delle rotte ante primo ottobre, dopo una riduzione dovuta all’aumento dei prezzi. È comunque una situazione provvisoria che durerà fino al mese di febbraio, quando Regione Sicilia e Governo Centrale definiranno un bando che possa consentire il normale collegamento. So che la Regione vorrebbe farsi carico di questo, ma la certezza è che non possiamo permetterci di ridurle ulteriormente perché già al limite”.

Da ogni male però si trae sempre qualcosa di positivo, infatti è in atto il raggruppamento ufficiale delle isole minori al fine di avere un’unica voce più forte e incisiva, così come ci spiega il Primo Cittadino Campo: “Da questo problema è nato uno spunto positivo, finalmente noi realtà minori abbiamo deciso di fare squadra, di muoverci assieme. Abbiamo già fatto un primo incontro ad Ustica, dove abbiamo pensato di costituire una associazione con l’intento di far valere le nostre istanze in maniera unitaria e non per conto proprio, d’altronde abbiamo esigenze simili. Iniziando questa collaborazione abbiamo già raccolto dei frutti, ad esempio con Lampedusa ci siamo fatti promotori di una riduzione dei biglietti aerei, diminuzione che è realmente avvenuta con dieci euro in meno sia per i residenti che per chi vuole venire a trovarci. In più, per Pantelleria, abbiamo ottenuto la tratta aerea per Catania anche d’inverno”.

Abbiamo contattato anche Maurizio Caldo, vicesindaco di Pantelleria: “Sono stati fatti dei tagli del 12% circa sull’intero volume dei trasporti in tutte le Isole Minori siciliane, nel pratico ogni giovedì siamo rimasti sprovvisti di un collegamento marittimo. Se mai dovesse capitare che, anche giovedì, non riuscissero a partire le tratte aeree allora ci troveremmo in una situazione completa di isolamento. Il problema diventa doppio perché il mercoledì è dedicato al trasporto degli infiammabili (bombole di gas, benzina, gasolio), quindi la nave trasporta solo 30 passeggeri circa. Bisogna fare fronte comune e per questo il sindaco ha già fatto degli incontri con gli altri primi cittadini delle realtà siciliane, riunioni che stanno portando coesione”.