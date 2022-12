Furti, aggressioni, risse: scattano vari arresti e denunce a Pantelleria

Dalle aggressioni ai furti: un ponte dell'Immacolata impegnativo per i carabinieri di Pantelleria. Ecco il bilancio dei controlli.

I carabinieri della stazione di Pantelleria (TP), nel corso di alcuni controlli durante il ponte dell’Immacolata 2022, hanno eseguito arresti e denunce per vari reati.

Ecco il bilancio delle operazioni.

Controlli a Pantelleria per l’Immacolata 2022, denunce e arresti

Tre giovani di 26, 24 e 19 anni, tutti residenti sull’isola, sono stati denunciati per il furto e la ricettazione di uno scooter sottratto a un giovane isolano la notte di sabato 10 dicembre scorso. Un carabiniere della stazione di Pantelleria, libero dal servizio, passando a piedi per le vie del centro ha notato parcheggiato all’interno di un garage, semi aperto, uno scooter di cui ne era stato denunciato il furto pochi giorni prima.

Da accertamenti svolti dagli operanti sono emersi indizi di colpevolezza per tale reato a carico dei tre giovani, che hanno ricevuto una denuncia. Gli operatori hanno poi consegnato il mezzo all’avente diritto.

Altri tre soggetti di 28, 23 e 36 anni hanno ricevuto una denuncia per una violenta rissa e una sanzione per manifesta ubriachezza.

Furti, aggressione, armi

Durante un posto di blocco, gli operatori hanno svolto un controllo nel portabagagli dell’auto in uso a un palermitano residente a Carini. Era pieno di borse da donna di marca e occhiali da sole che il 58enne ha dichiarato di vendere porta a porta. I militari operanti hanno sequestrato il tutto e avviato gli accertamenti per verificare che non si tratti di materiale rubato e contraffatto.

Altro soggetto denunciato, per omessa custodia di armi, è un 61enne dell’isola. Dopo un controllo, i militari hanno scoperto che non sarebbe in regola con i documenti e non avrebbe adottato tutte le procedure previste per la custodia delle armi.

Infine, i carabinieri hanno arrestato un pregiudicato marsalese residente sull’isola che, sottoposto a controllo, nel tentativo di identificazione avrebbe aggredito verbalmente e fisicamente con calci e pugni gli operanti che hanno anche trovato nella sua disponibilità un coltello a serramanico di genere vietato.