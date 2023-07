Pantelleria, violano distanza sicurezza da costa: sanzionati 7 conduttori di natanti

Servizi volti a prevenire incidenti in mare e a far rispettare il codice di navigazione a residenti e turisti

I carabinieri della Motovedetta d’Altura Maronese, in servizio sull’isola di Pantelleria, hanno eseguito, negli ultimi giorni, una serie di servizi volti a prevenire incidenti in mare e a far rispettare il codice di navigazione a residenti e turisti che, con imbarcazioni proprie o in locazione, affollano l’isola in questo periodo dell’anno.

All’esito del servizio sono state elevate sette sanzioni amministrative nei confronti di altrettanti conduttori di natanti che avrebbero violato le norme in vigore inerenti la distanza di sicurezza dalla costa o il passaggio e l’ancoraggio in zona marina archeologica. Questo tipo di attività sarà svolta, dai Carabinieri della motovedetta di Pantelleria, giornalmente per tutto il periodo estivo senza soluzioni di continuità.