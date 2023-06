Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli annunciano la separazione: “Ma saremo più uniti che mai”

Paolo Bonolis e l'ormai ex moglie Sonia Bruganelli hanno annunciato la loro separazione dopo settimane di rumors

Dopo settimane di voci e rumors. è arrivata l’ufficialità. E’ giunto al capolinea il matrimonio tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, con i diretti interessati che hanno voluto personalmente comunicare la loro separazione.

“Siamo separati, eppure siamo più uniti che mai – dicono in una intervista esclusiva “Vanity Fair” -. Continueremo a esserlo per la nostra famiglia, tra di noi. Il sentimento è forte, però non è più quello che ci ha avvicinati”.

Bonolis e Bruganelli: “Abbiamo smentito perchè volevamo essere noi a dare la notizia”

I due avevano smentito qualche settimana fa le voci sulla fine della loro relazione che erano state divulgate dal noto portale di gossip “Dagospia”.

Nel corso dell’intervista, però, hanno voluto chiarire il perchè non avessero voluto confermare la rottura.

“Era una notizia che avremmo dovuto dare noi per primi a chi di dovere ma nel mondo di Pettegolandia la gente ignora sentimenti, affetti, figli. Siamo genitori, continueremo a fare le vacanze insieme, manterremo le stesse dinamiche – dice la Bruganelli -. E’ questa la notizia. Non ci sono di mezzo terze persone o amanti“.

Quello che emerge dall’intervista è che a vivere la coppia in maniera diversa dal passato a un certo punto è stata proprio Sonia: “Non riuscivo più a vivere con entusiasmo alcune delle cose che fanno parte di un rapporto di coppia. Da quando è morto mio padre, poi, ho proiettato il legame che avevo con lui su Paolo, il quale così è diventato un amico, un confidente”. Una nuova situazione di cui il conduttore romano non ha potuto fare altro che prendere atto: “Ero dispiaciuto, ovvio. Però non è pensabile che la vita degli altri debba per forza corrispondere sotto ogni aspetto alla tua”.

Bruganelli: “Non eslcudo il ritorno”

La coppia, tuttavia, ha voluto lasciare aperte delle porticine su un possibile ritorno di fiamma in futuro.

“Per me, però, vale ancora quello che dice la canzone di Califano: “Non escludo il ritorno” dice la Bruganelli. E se tornando trovasse Bonolis occupato? “Tu bussa lo stesso” dice lui.