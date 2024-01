Il regista Paolo Genovese protagonista di LibriAmoCi con “Il rumore delle cose nuove”

Quarto appuntamento per gli amanti dei libri all'Istituto Florio di Erice.

Sarà il regista e sceneggiatore Paolo Genovese il protagonista del quarto appuntamento inserito nell’ambito della Rassegna letteraria “LibriAmoCi – Incontro con l’Autore” organizzata dall’Istituto Superiore “I. e V. Florio” di Erice, in collaborazione con la Libreria Galli Ubik-Erice che ha preso il via il 25 ottobre scorso e che si concluderà nel mese di maggio.

L’incontro si terrà sabato 27 gennaio alle ore 18 a scuola, nella sede centrale di via Barresi, 26 a Erice Casa Santa, con ingresso libero e si avvale del patrocinio del Patto per la lettura della città di Trapani.

Paolo Genovese protagonista a LibriAmoCi

Genovese presenterà il suo ultimo libro dal titolo “Il rumore delle cose nuove” (Einaudi). Si tratta di un romanzo difficile da raccontare, perché Genovese, a conferma della sua innata bravura, tesse una trama solo all’apparenza semplice ma che, dopo poche pagine, porta il lettore all’interno di un puzzle fatto di personaggi e situazioni che, a un primo sguardo, paiono non incastrarsi in alcun modo.

Vastissimo il curriculum dell’autore sia per quanto riguarda la televisione che il cinema; Paolo Genovese nel 2016 ha ricevuto il premio come miglior sceneggiatura al David di Donatello per il film ‘Perfetti sconosciuti’, mentre nel gennaio 2023 è uscito al cinema ‘Il primo giorno della mia vita’.

“Un incontro importante che la nostra scuola apre anche alla cittadinanza – dice la dirigente scolastica Pina Mandina – con un autore che è anche uno tra i più importanti registi italiani capace di indagare i sentimenti più forti con intelligenza e sensibilità rare. Invitiamo la collettività a partecipare”.