Papa Francesco, tossa e voce stanca: “Ho la bronchite”

Problemi di salute per Papa Francesco. Con voce particolarmente stanca e bassa sabato mattina il Sommo Pontefice ha confermato e partecipato in presenza a tutti gli appuntamenti. Nell’aula delle Benedizioni si è rivolto, interrotto spesso da colpi di tosse, ai presenti con queste parole: “Ringrazio tutti voi, io ho preparato un discorso ma sentite la mia incapacità di leggerlo per la bronchite“. Il Santo Padre ha quindi preferito affidare la lettura del discorso preparato ai giudici, a uno dei suoi collaboratori, mons. Filippo Ciampanelli.