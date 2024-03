VIDEO | Via crucis del venerdì Santo senza Papa Francesco: ecco perché era assente e la sua preghiera

Così come già accaduto nel 2023, anche quest'anno il pontefice assente all'evento "per conservare la salute" in vista dei prossimi impegni

Erano circa 25.000 i fedeli presenti alla celebrazione del venerdì Santo lungo i Fori Imperiali. Così come già accaduto nel 2023, anche quest’anno Papa Francesco assente all’evento “per conservare la salute” in vista degli impegni del sabato Santo e della domenica di Pasqua.

Come già accaduto nel 2023, anche per il 2024 Papa Francesco ha deciso di non presentarsi all’evento della Via crucis del venerdì Santo. Il motivo dell’assenza riguarda chiaramente le sue attuali condizioni di salute e la volontà di preservarsi in vista degli importanti impegni del sabato Santo e della domenica di Pasqua.

Nonostante l’assenza, Papa Francesco ha seguito l’evento

Ovviamente, Papa Francesco ha assistito all’evento e l’ha fatto da Casa Santa Marta. Così come i 25.000 fedeli arrivati da tutto il mondo nella Città del Vaticano in occasione delle festività pasquali, il Papa era in qualche modo presente. Quest’anno più che mai, con le meditazioni redatte di suo pugno per la prima volta in undici anni di pontificato.

Nonostante l’assenza fisica dunque, Papa Francesco ancora una volta non ha fatto mancare il suo apporto nonostante le sue attuali condizioni di salute. Come spiegato, il pontefice dovrebbe essere presente nelle giornate del sabato Santo e nella domenica di Pasqua, come da programma.