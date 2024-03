Sicilia, allerta meteo prima di Pasqua: forte vento e mareggiate lungo le coste

Come spiegato dalla Protezione civile, sono previste condizioni meteo avverse nella giornata di sabato, prima di splendere il sole tra Pasqua e Pasquetta

Come segnalato dalla Protezione civile, in Sicilia è in atto un rischio meteo-idrogeologico e idraulico valido fino alle ore 24.00 di sabato 30 marzo.

Come spiegato dalla Protezione civile, infatti, sono previste condizioni meteo avverse nella giornata di sabato, prima di splendere il sole tra Pasqua e Pasquetta. “Dalle prime ore di sabato e per le successive 18/24 ore – si legge nell’avviso – si prevedono venti da forti a burrasca, con raffiche di burrasca forte, dai quadranti meridionali, mareggiate lungo le coste esposte”.

Sicilia, Pasqua e Pasquetta dal clima estivo

Nei giorni di Pasqua e Pasquetta, l’Italia sarà spaccata in due dal punto di vista meteorologico. Se al Nord sono previste nubi sparse e piogge anche di media entità, al Sud la situazione sarà ben diversa. Nel meridione, infatti, previsto tanto sole e belle giornate durante il weekend di Pasqua e sarà dunque un nuovo segnale di primavera.

Tuttavia, come spiegato da Edoardo Ferrara di 3BMeteo, il clima sarà già quasi estivo in Sicilia. Questo, a causa dell’arrivo dei forti venti di Scirocco che porteranno tanta aria calda nell’Isola. “Una buona notizia per le attività all’aperto, ma a livello ambientale ricordiamo che vi sono molte zone che hanno ancora bisogno di acqua, in primis la Sicilia – spiega Ferrara. “Proprio l’Isola – prosegue l’esperto – potrebbe sperimentare i primi 30°C sul versante tirrenico, a causa dei forti venti di Scirocco che pomperanno aria calda dal Nord Africa con temperature decisamente sopra media su tutto il Meridione (ma anche al Centro).