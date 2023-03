Parco archeologico di Siracusa, la solidarietà di Italia Nostra al direttore Mamo

L'associazione interviene all'indomani dell'intimidazione subita da Mamo in relazione all'utlilizzo del bene archeologico.

La presa di posizione sui concerti all’interno del Teatro greco di Siracusa e le ruote dell’auto tagliate. Arriva la solidarietà di Italia Nostra – sezioni di Siracusa e Melilli – al direttore del Parco Archeologico di Siracusa Antonello Mamo oggetto, nei giorni scorsi, di attacchi e di quelli che hanno tutta la forma di minacciosi avvertimenti.

Teatro greco e concerti pop

L’associazione entra nel merito anche della polemica scatenata all’indomani delle prese di posizione di Mamo in relazione all’utlilizzo del bene archeologico tra i più importanti al mondo per farne location per concerti rock. Una querell avviata già da tempo che vede, da un lato, chi vorrebbe utilizzare il teatro per ospitare spettacoli e conerti “pop”, facendolo vivere il bene archeologico oltre il tempo della messa in scena delle rappresentazioni classiche. E dall’altro chi vorrebbe preservare il sito, evitando sollecitazioni che possano in qualche modo danneggiarlo.

Italia Nostra, la solidarietà a Mamo

Tra i rappresentanti del secondo fornte, c’è proprio il direttore del Parco. Al quale Italia Nostra esprime vivinanza dopo l’episodio intimidatorio, prendendo apertamente posizione. “Il Teatro Greco, noto in tutto il mondo per la sua imponente ed armoniosa bellezza, è il monumento simbolo della grecità della città; è bene ribadirlo – affermano le Sezioni di Siracusa e Melilli di Italia Nostra – Questo dovrebbe indurre la città a riflettere se ‘custodire il fuoco o adorare le ceneri’.

Teatro Greco di Siracusa: la posizione di Italia Nostra

Italia Nostra, consapevole della responsabilità della preservazione del patrimonio culturale, in ogni sua declinazione, per le generazioni a venire, ritiene che si debba ‘custodire il fuoco’, piuttosto che lasciare in eredità ‘ceneri da adorare’. Che è quello che si rischia con la mercificazione del patrimonio, piuttosto che con la tutela e la corretta valorizzazione”.