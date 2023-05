Parigi, uomo ucciso a colpi di pistola: 4 aggressori in fuga

Un uomo è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco in centro a Parigi, dopo che aveva tentato di rifugiarsi in un negozio per fuggire ai suoi aggressori. Lo riferisce la polizia francese spiegando che quattro sospetti si sono dati alla fuga prima a bordo di due scooter e poi di un’auto. L’emittente Bfmtv e Le Figaro dicono che si è trattata di una ”esecuzione” e, citando fonti della polizia, riferiscono che sono stati sparati almeno cinque colpi nei confronti della vittima che aveva 31 anni. Notevole il dispiegamento delle forze dell’ordine nell’ottavo arrondissement di Parigi, dove è avvenuto l’omicidio.