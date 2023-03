Parigi, violenza e scontri durante manifestazione contro riforma delle pensioni

Violenti scontri tra manifestanti e polizia si sono verificati a Parigi nella settima giornata di proteste in Francia contro la riforma delle pensioni. Lungo il percorso del corteo, da Place de la Republique alla Bastiglia, hanno avuto luogo diversi disordini con vetrine infrante, danni a negozi, pensiline distrutte e numerosi lanci di oggetti, in un caso non soltanto contro la polizia ma anche contro un gruppo di sindacalisti. 26 i fermi, secondo quanto reso noto dalla prefettura, con tafferugli segnalati anche a Nantes, nella Francia occidentale.