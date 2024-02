Partanna, illuminazione artistica nei beni del centro

Grazie alla convenzione del 2022 tra Comune ed Enel Green, l’azienda ha lavorato su alcuni interventi di valorizzazione degli edifici barocchi. Il sindaco Li Vigni: “Promuoviamo così anche nuovi percorsi turistici”

PARTANNA – A conclusione dei lavori, sono stati presentati oggi gli interventi d’illuminazione artistica, voluti dal Comune e da Enel Green Power Italia, per illuminare e valorizzare artisticamente alcuni beni architettonici presenti nel centro storico di Partanna e nei suoi dintorni. Erano presenti il sindaco di Partanna, Francesco Li Vigni, la vicesindaco, Valeria Battaglia e l’onorevole Nicola Catania, ex sindaco di Partanna, che durante il suo mandato definì con l’azienda gli interventi da effettuare.

Per Enel Green Power erano, invece, presenti i responsabili Stefano Riotta di O&M Solar, Wind e Bess Italia; Roberto Refrigeri di O&M Wind Italia e Francesco Greco di O&M Wind Sicilia. Tali interventi rientrano tra le opere di miglioramento ambientale, sociale e di sviluppo sostenibile che furono inserite nella convenzione sottoscritta a giugno 2022 da Enel Green Power Italia e dal Comune di Partanna. Opere di cui l’azienda si è fatta carico, quali misure compensative in relazione alla costruzione e all’esercizio dell’impianto eolico che l’azienda ha realizzato in contrada Magaggiari. L’impianto, già in esercizio, è costituito da sei aerogeneratori da 2,4 mw ciascuno, per una potenza totale pari a 14,4 mw. Con una produzione annua di circa 40 GWh di energia da fonte rinnovabile, il suo funzionamento consente di evitare, annualmente, l’emissione in atmosfera di circa 18 mila tonnellate di CO2 all’anno.

Tra gli interventi il Castello Grifeo, la Chiesa Madre, il Palazzo comunale

A presentare i lavori d’illuminazione artistica eseguiti è stato Claudio Marcatajo, di Enel X Global Retail, la business line globale del gruppo Enel che opera nell’ambito della fornitura e dell’efficientamento energetico, a cui è stata affidata la progettazione e la realizzazione degli interventi stabiliti. Il fulcro principale degli interventi ha riguardato, in particolare, beni nel centro storico di Partanna, dove spiccano il castello Grifeo, esempio di struttura gentilizia fortificata, la chiesa Madre, il Palazzo comunale, la barocca chiesa del Purgatorio, con la sola facciata principale rimasta in parte in piedi, l’ex cinema Astro, il Palazzo Molinari e il Palazzo Lo Bue. Non ultima l’illuminazione della Fontana commemorativa di Falcone e Borsellino. Appena fuori la città è stata illuminata la grande fontana del settecento e la complessa e importante area archeologica di contrada Stretto.

Utilizzate le sorgenti a led di ultima generazione

Per tutti gli interventi sono state utilizzate le sorgenti a led di ultima generazione, con temperatura di colore di 3000 Kelvin (luce bianca calda), ad alta resa dei colori delle murature. Per il castello Grifeo e per il Palazzo Comunale si è prevista un’illuminazione che consenta anche di proiettare scenari luminosi a colori, ad esempio il tricolore, per celebrare particolari eventi e commemorazioni. In totale sono stati installati oltre 220 punti luce, la cui potenza complessiva è di appena 10 kW. Gli impianti realizzati verranno gestiti attraverso un apposito sistema di controllo. Infine, nell’ambito della stessa convezione era stata prevista anche l’installazione di due infrastrutture di ricarica per auto elettriche, che l’azienda ha già provveduto a collocare una in piazza San Vito e l’altra in piazza Umberto.

“Tutti i siti oggetto dell’intervento – ha dichiarato il sindaco di Partanna, Francesco Li Vigni – sono stati valorizzati dando loro una nuova luce. Questo permetterà alla cittadinanza di poter meglio godere delle bellezze notturne della nostra città e di promuovere nuovi percorsi turistici che consentano di far conoscere e apprezzare i beni architettonici presenti nel nostro territorio”.

“È un piacere constatare come l’impianto eolico realizzato dall’azienda a Partanna – ha dichiarato Stefano Riotta – contribuisca concretamente sia al processo di decarbonizzazione e alla transizione energetica avviata dal gruppo Enel in Italia, sia alla valorizzazione del territorio in cui è stato realizzato”.