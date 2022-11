Al via a Partanna rassegna letteraria Autunno d’Autore

L’Amministrazione comunale punta su poesia, narrativa ma soprattutto sui talenti e sulle voci culturali del territorio: ieri il primo appuntamento, altri sette quelli in programma fino al 4 dicembre

PARTANNA (TP) – Si chiama ‘Autunno d’autore’, la rassegna letteraria organizzata dall’Amministrazione Comunale di Partanna nell’ex Chiesa di Santa Lucia, per i mesi di novembre e dicembre, con otto appuntamenti tutti in programma alle ore 18.

L’iniziativa, che si avvale della collaborazione delle associazioni del territorio, ha preso il via ieri (con Antonella Marascia “C’era na vota e c’era…” – Multiverso Edizioni Modera il giornalista Vincenzo Di Stefano. A cura dell’Uciim) e si concluderà il 4 dicembre.

“La nostra città vanta un pubblico attento, fidelizzato e interessato agli appuntamenti culturali che periodicamente organizziamo – dicono il sindaco Nicolò Catania e l’assessore alle politiche culturali Noemi Maggio – così come la nostra Amministrazione ha sempre voluto privilegiare i talenti e le voci culturali del territorio. Con ‘Autunno d’autore’ daremo spazio alla narrativa e alla poesia per condividere momenti di riflessione in luoghi della città che verranno valorizzati. Un grazie va alle associazioni che puntualmente offrono la loro collaborazione e il loro sostegno alle iniziative della città”.

Questo il programma nel dettaglio

12 novembre

Stefania La Via “Persistenze. Parole, memorie, frammenti” – Margana Edizioni Modera la giornalista Jana Cardinale. A cura dell’Associazione Sipario

19 novembre

Salvo Bilardello “Bora nera” – Maratta Edizioni Modera il prof. Vito Zarzana – A cura della Pro Loco

20 novembre

Alfonso Lo Cascio “1943: la “Reconquista” dell’Europa. Dalla Conferenza di Casablanca allo sbarco in Sicilia” – Giambra Editori Modera il prof. Vito Zarzana. A cura dell’Associazione Medioevo e Prima Archeologia

26 novembre

Girolamo Lo Verso “Quando Giovanni diventò Falcone. Ovvero questo è un uomo” – PandiLettere Modera la prof.ssa Gisella Mastrantoni, dell’Associazione Culturale “Liber…i”. A cura del Rotary Club

2 dicembre

Gaspare Panfalone “La parola difficile” – Poesie scelte di Francesco Piccininno – Abate Editore Modera la dott.ssa Giusy Trinceri. A cura dell’Associazione Partanna ‘mpinta a mala banna e del Rotary Club

3 dicembre

Licia Cardillo “L’odore della nebbia” – Dario Flaccovio Editore Modera la prof.ssa Rosa Chiaramonte. A cura dell’Associazione Palma Vitae

4 dicembre

Tregor Russo “Le ferite dell’Essere” – Melqart Communication Editore Modera l’avv. Maria Elena Bianco. A cura della Fidapa BPW Italy sezione di Partanna