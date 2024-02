Parto emozionante in Sicilia, la piccola Roberta nasce in ambulanza

Una donna ha partorito durante la corsa in ospedale verso l'ospedale Civico di Palermo. Elogi per il personale del 118.

Nuovo parto in ambulanza in Sicilia: una donna di Ciminna ha dato alla luce una bimba durante il tragitto verso l’ospedale Civico di Palermo.

Un lieto fine, per fortuna, dopo le doglie e la corsa in ospedale. Un episodio simile si era registrato lo scorso settembre in provincia di Caltanissetta, dove una donna ha partorito mentre si recava all’ospedale Sant’Elia.

Parto in ambulanza per una donna di Ciminna

La neonata – di nome Roberta – è nata durante il tragitto da Ciminna all’ospedale Civico di Palermo a bordo di un mezzo di soccorso medicalizzato. Un lieto fine per la partoriente e per la bambina, che per fortuna stanno bene.

Poco prima delle 9, dopo essere stati allertati dalla Centrale Operativa, i soccorritori si sono precipitati a bordo del MSA (Mezzo di Soccorso Avanzato) verso lo scorrimento veloce Palermo-Agrigento: ad attenderli a una stazione di servizio c’era appunto l’auto con a bordo la partoriente che il marito stava conducendo verso l’ospedale Civico. La donna quindi è stata subito trasferita in ambulanza per proseguire il tragitto verso Palermo. Il parto è avvenuto a bordo del mezzo di soccorso, con il taglio del cordone ombelicale, nei pressi di via Oreto. Mamma e figlia stanno bene.

L’equipaggio

Il parto è stato possibile anche grazie all’equipaggio a bordo dell’ambulanza del 118, proveniente dalla “postazione 45” di Misilmeri: il medico Anna Maria Di Pisa, l’autista-soccorritore della Seus Maurizio La Lia e l’infermiere Alessandro Di Pasquale.

Il presidente della Seus, Riccardo Castro, sottolinea: “Gli operatori del 118 talvolta affrontano soccorsi che purtroppo si concludono con la morte dei pazienti, quindi è emozionante un epilogo così bello costituito da una nascita. Complimenti per l’ottimo lavoro di squadra alla Centrale operativa e a tutti i componenti dell’equipaggio dell’ambulanza e un affettuoso benvenuto alla vita alla piccola Roberta”.