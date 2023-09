Parto emozionante a Caltanissetta: bimbo nasce in ambulanza nel tragitto verso l’ospedale

Una donna di 33 anni ha partorito un bellissimo bambino in ambulanza mentre si stava dirigendo all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta

Una storia emozionante arriva da Caltanissetta.

Un bambino, infatti, è venuto al mondo questa mattina in ambulanza sulla strada tra Santa Caterina Villarmosa e il capoluogo nisseno, durante il tragitto verso l’ospedale Sant’Elia.

La mamma Manuela Costanzo, 33 anni, e il suo bimbo stanno benissimo. A tagliare il cordone ombelicale sono stati gli stessi operatori del 118 che hanno assistito mamma e figlioletto.

Il racconto del padre

Il padre del bebè, Giuseppe Stella, militare dell’esercito di 31 anni, che ha abbracciato il suo secondogenito, ha raccontato l’emozionante parto.

“Mia moglie ha cominciato ad avere delle perdite intorno alle 10,47 e abbiamo contattato il 118. L’ambulanza è arrivata poco dopo. Durante il tragitto però, quando già l’ambulanza stava imboccando lo scorrimento veloce, il piccolo è nato. L’ambulanza è stata raggiunta da un altro mezzo del 118 con medico a bordo e tutto è andato per il meglio. Nel frattempo io sono arrivato con la mia auto al Pronto Soccorso dell’ospedale Sant’Elia ed è stato lì che mi hanno annunciato che mio figlio era già venuto al mondo. Francesco sta bene e pesa 3 chili e 100 grammi. Per me e mia moglie è una grande gioia. Ringrazio in particolare gli operatori del 118 Giuseppe Fregapane e Salvina Butera per la loro professionalità”.