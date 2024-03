A Pasqua restrizioni per somministrazione bevande a Caltanissetta

Emessa ordinanza comunale per garantire sicurezza durante la Settimana Santa: il provvedimento del Municipio prevede il divieto di vendita e consumo in contenitori di vetro o lattine in alcune vie

CALTANISSETTA – Garantire la sicurezza alle manifestazioni della settimana Santa nissena che prenderanno il via il 22 marzo e che interesseranno numerose vie del centro storico. Con questo intento è stata emessa un’ordinanza da parte del sindaco Roberto Gambino per limitare la somministrazione, vendita e consumo in contenitori di vetro o di metallo di bevande al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che potrebbero minacciare l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

Divieto di vendita e consumo di bevande in vetro e lattine

Il provvedimento prevede per il 22 e 24 marzo, dalle ore 15 alle ore 23, in occasione delle manifestazioni “Via Crucis con le Vare” e la processione del “Gesù Nazareno”, il divieto di somministrazione, vendita e consumo di bevande in contenitori di vetro o lattine in Corso Umberto, Corso Vittorio Emanuele, Via Redentore, Via Maddalena Calafato, Viale Conte Testasecca, Piazza Garibaldi, Via Consultore Benintendi, Via Lincoln, Via Pugliese e Giannone e le strade limitrofe.

Il divieto riguarderà il 27 marzo 2024, dalle ore 08 alle ore 14, in occasione dello svolgimento della “Real Maestranza” Corso Umberto, Corso Vittorio Emanuele, Via Redentore, Via Maddalena Calafato, Viale Conte Testasecca, Piazza Garibaldi, Via Consultore Benintendi, Via Lincoln, Via Pugliese e Giannone e le strade limitrofe. Mentre in occasione della processione dei “Piccoli gruppi Sacri”, che si svolgerà sempre il 27 marzo dalle ore 15 e fino alle ore 03 del 28 marzo, il divieto sarà in Corso Umberto, Corso Vittorio Emanuele, Via Redentore, Via Maddalena Calafato, Viale Conte Testasecca, Piazza Garibaldi, Via Consultore Benintendi, Via Lincoln, Via Pugliese e Giannone e strade limitrofe.

Le bevande solo in contenitori di plastica o carta

Le stesse vie saranno interessate dal divieto anche giovedì 28 marzo alle ore 15 e fino alle ore 04 del 29 marzo in occasione della processione “Grandi Gruppi Sacri”. Venerdì santo in occasione della processione del “Signore della Città” il divieto previsto dalle ore 15 alle ore 23 si estenderà oltre che nelle vie già citate anche in Viale Amedeo, Via Roma, Via Presidente Mauro Tumminelli, Via Paolo Emiliani Giudici e le strade limitrofe. La somministrazione, vendita e consumo – così come si legge nell’ordinanza sindacale – dovrà avvenire con l’uso di contenitori di plastica o di carta nei quali le bevande dovranno essere versate direttamente da parte di chi effettua la somministrazione o vendita o procede al consumo. Per la vendita di bevande in contenitori di plastica è imposto l’obbligo, per l’esercente, di procedere preventivamente all’apertura dei tappi dei contenitori stessi. Gli organizzatori e gli operatori economici interessati alla vendita di tali prodotti sono onerati, per tutta la durata dell’evento, all’attivazione di servizio di raccolta di eventuali contenitori in vetro o lattine presenti comunque nell’area.

Fermo restando l’applicazione delle eventuali sanzioni penali e amministrative previste dalle vigenti norme, la violazione dell’ordinanza comporterà: l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro ai sensi dell’art. 7bis del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i., con facoltà per il trasgressore di estinguere l’illecito mediante il pagamento in misura ridotta della somma di 50 euro.

Prevista anche la sanzione accessoria della confisca amministrativa delle bevande in contenitori di vetro o lattine, ai sensi dell’articolo 20 della legge 24/11/1981, n. 689, previo sequestro cautelare ai sensi dell’art. 13 della citata legge. Il provvedimento a fine dell’esecuzione è stato trasmesso alla Prefettura, alla Questura, ai Carabinieri, alla Guardia di Finanza e alla Polizia Municipale.