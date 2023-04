Supermercati aperti in Sicilia a Pasquetta 2023: ecco quali e dove

Sono tanti i supermercati e i negozi che saranno aperti anche sotto Pasqua e a Pasquetta in Sicilia: ecco tutti quelli che non abbaderanno la serranda

Pasquetta 2023. Quali supermercati rimarranno aperti e quali, invece, hanno optato per tenere la serranda abbassata durante queste festività in Sicilia?

Per i ritardatari o per le spese dell’ultimo minuto è possibile trovare supermercati della piccola e grande distribuzioni aperti al pubblico anche nei giorni di festa. Una scelta ormai largamente diffusa. Ma attenzione, non tutti però abbracciano questa opzione. Vediamo nel dettaglio quale policy hanno adottato i colossi sul territorio siciliano per oggi, 10 aprile 2023.

Carrefour

Saranno soprattutto i Carrefour Market e le piccole botteghe Carrefour Expert a poter essere aperte a Pasquetta, ma si consiglia di verificare sempre sul sito – entrando nel dettaglio del singolo punto vendita di interesse. Differente la situazione per il Lunedì dell’Angelo: aperture di massa garantite.

Conad

Non vi è omogeneità né per il giorno di Pasqua, né per quello di Pasquetta, per ciò che riguarda i punti Conad sul territorio nazionale. Si stima, mediamente, aperture al 50%, per non gravare eccessivamente sul personale. Per scoprire i negozi Conad aperti oggi, bisogna affidarsi alla sezione dedicata del sito, dove però sembra che le informazioni potranno essere pubblicate anche all’ultimo momento. Medesimo discorso per Pasquetta.

Coop e Ipercoop

In linea generale la tendenza per questo 2023 sarà quella di essere chiusi sia a Pasquetta. Faranno più strappi alla regola gli store più piccoli, che godono di maggiore libertà. Per essere certi, anche in questo caso, si consiglia una verifica legata espressamente al punto vendita di interesse a ridosso della festività.

Lidl

Su tutto il territorio nostrano i punti vendita Lidl resteranno chiusi nella giornata di lunedì 10 aprile: non vi saranno eccezioni. Il discorso cambia per Pasquetta, come rende noto il colosso della grande distribuzione che prevede aperture per il 10 aprile, ma invita i clienti a consultare gli orari degli store di loro interesse attraverso il sito, in quanto potrebbero subire variazioni rispetto a quelli classici.

Penny Market

Chiusura generalizzata a Pasqua 2023, mentre a Pasquetta quasi tutti i negozi saranno aperti – salvo pochissime eccezioni – ma gli orari andranno verificati a seconda del punto vendita.