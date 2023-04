Passante uccide un pastore tedesco a coltellate davanti ai padroni: ‘Temevo per il mio Beagle”

Il folle gesto nel bolognese. Adesso l'uomo dovrà rispondere di uccisione di animale e porto ingiustificato di arma da taglio

Follia nel bolognese, precisamente a Molinella, dove un italiano di 60 anni è stato denunciato per uccisione di animale e porto ingiustificato di arma da taglio. Temendo per l’incolumità del suo cane di razza Beagle, vedendo uscire dal cancelletto lasciato aperto dal figlio adolescente del proprietario i suoi due cani, un pastore tedesco di nome Yuma e Igor, un Rottweiler, l’uomo ha uscito fuori una lama di 12 cm cominciando a dare fendenti contro il primo cane. L’animale è rimasto morente a terra e l’uomo, a quel punto, avrebbe sferrato una coltellata anche all’altro cane, colpendolo al petto. Stando all’analisi veterinaria per un centimetro soltanto è stata evitata la perforazione del polmone

Una furia inattesa

Il 60enne aveva sostenuto che il pastore tedesco avesse ferito e aggredito il Beagle con cui era a passeggio, ma, da un’analisi dettagliata, questo è apparso del tutto illeso al pari del padrone. “Era una persona con cui ci scambiavamo sempre il buongiorno, vive qui vicino” spiegano ancora sotto choc i proprietari.”