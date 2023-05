Paternò, il presidente del Senato La Russa ricorda vittime bombardamento II guerra mondiale

Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, si è recato quest'oggi nel comune etneo in occasione delle celebrazioni del Primo Maggio

Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, si è recato oggi, in occasione del 1 maggio, a Paternò, deponendo una corona d’alloro davanti alla lapide dedicata ai caduti sul lavoro all’ingresso del municipio.

“Ringrazio il sindaco Nino Naso per avermi dato l’opportunità di celebrare insieme questa giornata e per la sensibilità del Comune di Paternò che ha messo una lapide, accanto a quella dedicata al milite ignoto e a quella che ricorda il bombardamento anglo americano in questa città durante la guerra, un’altra incredibile strage”, le parole di La Russa.