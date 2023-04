Patto Stabilità: Crosetto, “linea su vincoli bilancio? La Ue così si dimostra miope”

Lo dice il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in un'intervista al Corriere della Sera, a proposito della proposta Ue del nuovo patto di Stabilità.

“E’ il segno di una miopia della Ue non capire che alcune spese, come la Difesa in epoca di guerra, andrebbero scorporate dai vincoli così stringenti del patto di Stabilità”. Lo dice il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in un’intervista al Corriere della Sera, a proposito della proposta Ue del nuovo patto di Stabilità, dicendosi d’accordo con il collega Giorgetti, secondo il quale è sbagliato non escludere dai vincoli di bilancio le spese per gli aiuti all’Ucraina. “Quanto ai rapporti intra-europei, in un consesso di 27 Paesi è giusto confrontarsi. Nessuno detiene la verità assoluta e avere un’altra idea non vuol dire isolarsi, ma far crescere l’Unione”, aggiunge il ministro.