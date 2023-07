Paura per Fiordaliso: la cantante operata d’urgenza per peritonite

La cantante non è stata bene ed è stata sottoposta ad intervento per risolvere la problematica: il messaggio per i fans

Paura per Fiordaliso.

La cantante, infatti, è stata operata d’urgenza a causa di una peritonite.

Ad annunciare l’intervento chirurgico è stata la stessa artista pubblicando una foto dal letto d’ospedale con la mascherina in volto.

“L’importante è che sto bene ora. Non preoccupatevi, tanto torno presto… peggio per voi. Comunque, alla mia età le peritoniti sono poche le fanno i giovani” ha scritto ironica.

Il messaggio di Fiordaliso ai fans

“Essere operata d’urgenza stanotte per una peritonite? Fatto Non facciamoci mancare nulla”, così Fiordaliso con una foto e un messaggio su Instagram ha fatto sapere cosa le stava capitando. Subito tanti cuoricini da parte dei fan e delle amiche vip, tra cui Laura Pausini che reduce dal successo del live a Venezia ha scritto: “Fiorda ti mando un sacco di baci e abbracci, tu sei forte”. E Rita Dalla Chiesa ha aggiunto: “Fiordaaaa un abbraccio, certo che sarebbe stato meglio un sushi insieme”. Poi ci sono i cuoricini di Mietta, di Enzo Salvi, di Nina Soldano, Paola Perego, mentre Marco Carta le ha scritto: “E’ successo anche a me! Vedrai che ti rimetterai presto”.