Paura per un incendio in un appartamento a Siracusa, evacuate alcune famiglie

Momenti di paura in un edificio a Ortigia, nel centro storico di Siracusa. Sul luogo dell'incendio sono intervenuti i vigili del fuoco

Momenti di paura questa mattina (9 gennaio) in un edificio a Ortigia, nel centro storico di Siracusa. Per cause ancora da chiarire, un incendo è divampato in un’abitazione in via Resa Libera.

L’intervento dei vigili del fuoco

Lanciato l’allarme dai residenti, sul luogo dell’incendio sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Siracusa per liberare le persone all’interno dell’edificio. Le fiamme hanno infatti minacciato anche altri appartamenti. Presenti gli agenti della polizia municipale per circoscrivere la zona chiusa al traffico. Da accertare le cause che hanno scatenato l’incendio.