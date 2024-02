Paura nel Messinese: autofficina va a fuoco

Attimi di terrore all'interno di un'autofficina nel Messinese: la struttura è andata completamente a fuoco nelle prime ore del mattino

Paura nel Messinese, dove un vasto incendio nel piazzale di un’autofficina a San Filippo del Mela, ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco di Milazzo. Il rogo si è sviluppato attorno alle 5.20 del mattino nella zona industriale del centro in provincia di Messina. L’incendio ha interessato cataste di materiale vario ed un furgone.

Si cerca di capire l’origine dell’incendio

Sul posto sono state fatte convergere un’autopompaserbatoio e due autobotti di cui una inviata dalla sede di via Salandra. Sul posto i carabinieri del reparto radiomobile di Milazzo. Le cause del rogo sono in fase di accertamento.

