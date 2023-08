Paura nel Messinese, masso precipita in strada e sfiora auto

Per puro caso il pezzo di roccia non ha centrato in pieno un'auto con a bordo madre e figlia rimaste fortunatamente illese

Momenti di paura a Capizzi, in provincia di Messina. Nel tardo pomeriggio di ieri (24 agosto) un masso di grosse dimensioni si è staccato dal costone roccioso ed è precipitato sulla strada sottostante, sul tratto di circonvallazione fuori dal centro abitato.

Illese madre e figlia

Per puro caso il pezzo di roccia non ha centrato in pieno un’automobile in transito, a bordo della quale viaggiavano una donna e la figlia, rimaste fortunatamente illese e senza alcun danno. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia e i tecnici comunali che hanno delimitato la zona del crollo.