Paura nel Messinese: stufa esplode in un appartamento, palazzina evacuata

Momenti di grande apprensione si sono vissuti all'interno dello stabile: la causa potrebbe essere stata la fuga di gas di una bombola

Paura ieri pomeriggio in un appartamento a Capo d’Orlando, nel Messinese, dove i vigili del fuoco sono stati impegnati per diverse ore al fine di domare un pericoloso incendio propagatosi all’interno dell’abitazione. Secondo quanto ricostruito, le cause di quanto accaduto sarebbero da ricondurre a una fuga di gas di una bombola e alla conseguente deflagrazione avvenuta da una stufa a gas accesa.

Evacuata tutta la palazzina in via Tripoli

Invaso dalle fiamme il secondo piano di una abitazione di 70 mq. Gli abitanti di ben 14 appartamenti vicini sono fuori pericolo. Evacuati tutti i residenti della palazzina di via Tripoli 82. Immediatamente sono partite le verifiche sull’agibilità dell’edificio, nonchè le indagini ad opera dei carabinieri.

