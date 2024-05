Paura a Misterbianco: sparatoria in centro, grave un uomo

Fermato il presunto responsabile: alla base del gesto, pare, vecchi rancori

Momenti di paura si sono vissuti questo pomeriggio in pieno centro a Misterbianco. Secondo le prime ricostruzioni, infatti, un uomo ha aperto il fuoco con una pistola, nella centralissima via Giacomo Matteotti colpendo la sua vittima, un imbianchino di circa cinquant’anni, alle gambe. Alla base del ferimento, pare, un’accesa discussione degenerata qualche mese fa e vecchi rancori.

La vittima dell’agguato grave in ospedale

Una scena agghiacciante a cui hanno assistito diversi clienti di un noto bar situato nelle vicinanze, i quali hanno immediatamente chiamato un’ambulanza del 118 e i carabinieri.

I sanitari del 118 e i militari dell’Arma della Tenenza di Misterbianco sono giunti prontamente sul luogo dell’aggressione per prestare soccorso alla vittima e per assicurare la zona. Nonostante la rapida risposta delle autorità, l’uomo ferito tuttavia è stato trasportato in ospedale in condizioni gravi.

Fermato il presunto autore

Le indagini sono già partite e le autorità hanno identificato e portato in caserma il presunto autore dell’agguato.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI