Terrore e violenza nel weekend, 22enne ferito dopo sparatoria nel Siracusano

In corso le indagini sull'ennesimo episodio di violenza in Sicilia.

Un fine settimana di terrore a Francofonte, in provincia di Siracusa, dove un 22enne è rimasto ferito in seguito a una sparatoria.

L’episodio è avvenuto nella serata di domenica 28 aprile sulla strada tra Lentini e Siracusa.

Sparatoria a Francofonte, ferito 22enne

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il 22enne sarebbe rimasto vittima di un agguato. Dei colpi d’arma da fuoco lo avrebbero raggiunto alla gamba mentre si trovava in un’auto. Qualcuno avrebbe sparato da un’altra auto.

Sulla sparatoria sono attualmente in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri. Non è ancora chiara la dinamica di quanto accaduto. Non si esclude che l’episodio sia riconducibile a una partita di calcio giocata in zona poco prima degli spari, ma la circostanza è ancora da verificare.

Come sta il ferito

La vittima dell’agguato, ferita a una gamba, è stata trasferita al Pronto Soccorso dell’ospedale di Lentini. Pare che, fortunatamente, non sia in pericolo di vita.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Il caso di Vittoria

La sparatoria a Francofonte è solo l’ennesimo episodio di violenza in Sicilia. Appena pochi giorni fa, un altro agguato aveva portato al ferimento di un uomo di 62 anni, successivamente scoperto essere Roberto Di Martino, ex pentito di mafia. Dei colpi d’arma da fuoco avrebbero raggiunto il malcapitato appena uscito di casa, nei pressi del cimitero di Vittoria. Sul caso indaga la polizia.

Immagine di repertorio da Pixabay