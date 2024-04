Vittoria, sparatoria in campagna: ferito un ex pentito di mafia

Sopravvissuta, la vittima dell'agguato (l'ex pentito di mafia Roberto Di Martino) ha denunciato il tutto alla Polizia

A Vittoria (Ragusa) si è registrata una sparatoria nei pressi di una campagna. A rimanere ferito un uomo di 62 anni, successivamente scoperto essere Roberto Di Martino, ex pentito di mafia. L’uomo non è in pericolo di vita e sono in corso le indagini su quanto accaduto nelle prime ore di giovedì 25 aprile nella zona di Vittoria, nel ragusano.

La ricostruzione della vicenda

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo rimasto ferito era da poco uscito di casa, luogo situato nella zona vicino al cimitero di Vittoria. A quel punto, un uomo si sarebbe avvicinato alla sua auto, ferendolo con due colpi da arma fa fuoco. Sopravvissuta, la vittima dell’agguato (l’ex pentito di mafia Roberto Di Martino) ha denunciato il tutto alla Polizia, arrivata sul luogo dell’accaduto.