Messina, Giovanni Giardina è il nuovo Comandante della Polizia Municipale

Con decreto n. 14, firmato oggi, 22 aprile 2024, il sindaco Federico Basile ha conferito l’incarico di dirigente Comandante di Polizia locale di Messina al dott. Giovanni Giardina. Alla firma del provvedimento è seguito l’incontro del Primo cittadino e il neo Comandante, alla presenza del direttore generale del Comune Salvo Puccio.

La nomina arriva come esito finale dell’avviso di selezione pubblica ex art. 110 comma 1 del D.lgs. 267/200, per l’assunzione di un dirigente Comandante di PL, indetto il 9 febbraio scorso, cui sono pervenute all’ente alla scadenza del bando n. 57 domande. Al termine delle risultanze dei lavori della Commissione esaminatrice e delle ulteriori valutazioni da parte del Sindaco, Giovanni Giardina è stato ritenuto il candidato che maggiormente ha risposto ai requisiti richiesti. L’incarico viene ufficialmente conferito a decorrere dal 1° maggio per la durata di tre anni.

Messina, Basile: “Giardina è la persona più giusta per rafforzare la polizia”

“Tenuto conto soprattutto della sua esperienza e professionalità maturate sul campo, Giardina è stato ritenuto la persona giusta per guidare il processo di rafforzamento della polizia locale che stiamo portando avanti in continuità con il percorso già avviato dall’Amministrazione del sindaco De Luca, e che vedrà l’imminente ingresso di 100 nuovi vigili, grazie al concorso appena bandito in questi giorni”, così il sindaco Federico Basile.

“Il supporto della Polizia municipale è indispensabile per superare le sfide che attendono Messina. Da questo punto di vista sono certo – ha aggiunto Basile – che la lunga esperienza e la competenza del Comandante Giardina, unitamente alla sua profonda conoscenza del territorio comunale saranno una garanzia per tutta la cittadinanza e per un’Amministrazione che sta investendo risorse, attenzione e tanto lavoro sul fronte della sicurezza”.

