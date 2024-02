Paura a Palermo, scoppia incendio in un’abitazione: famiglia messa in salvo

All'interno del quartiere Zen, nella notte, le fiamme hanno avvolto un appartamento al piano terra: famiglia tratta in salvo

Paura nella notte all’interno del quartiere Zen a Palermo. Un incendio, infatti, è divampato improvvisamente in un’abitazione sita al primo piano: le cause del rogo sarebbero da ricondurre in prima istanza ad un cortocircuito.

Tempestivo l’intervento dei Vigili del Fuoco

Diverse squadre dei vigili del fuoco, personale del 118 e agenti delle Volanti della Polizia sono tempestivamente intervenute sul posto. La famiglia che abita nella casa è stata messa in salvo. Non ci sono feriti.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI